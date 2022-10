Nell’anno centenario della nascita di Giovanni Marcora (Inveruno 28/12/1922), il Comune di Inveruno e il Centro Studi Marcora organizzano una mostra convegno commemorativa in coincidenza con l’apertura della 415^ edizione dell’Antica Fiera di San Martino. L'appuntamento, allora, è sabato 12 novembre in biblioteca, con alle 9.30 l'inizio della cerimonia (la figura di Giovanni Marcora; introduzione del sindaco Sara Bettinelli, messaggio di Gianni Mainini e interventi di Gianni Borsa, Mariapia Garavaglia e Patrizia Toia) e a seguire l'apertura ufficiale della mostra 'Giovanni Marcora, la politica del coraggio'.

