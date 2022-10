'Golosaria 2022'

Si rinnova l'appuntamento con la 17^ edizione di 'Golosaria Milano', manifestazione ideata dal giornalista Paolo Massobrio, che si svolgerà all'Allianz MiCo Milano Congressi da sabato 5 a lunedì 7 novembre celebrando il tema 'Il Gusto della distinzione'. Un tema che verrà declinato attraverso 300 produttori selezionati di altissima qualità (per più di 1000 eccellenze gastronomiche), oltre 100 cantine (più di 1000 le etichette presenti), cucine di strada e un ricchissimo programma di eventi, tra talk, premiazioni, show cooking e wine tasting. Novità, l'area MIXO, dedicata alla mixology. Un evento unico, che mette a sistema il mondo del gusto italiano, valorizzando le sue peculiarità e che fin dalla prima edizione è un grande laboratorio che anticipa le tendenze di domani.

