Pittura e fotografia che emozionano

Pittura e fotografia che si uniscono per regalare emozioni. E’ la mostra 'Acqua, Cielo e Terra del Parco del Ticino' di Piero Adobati con Sfumature Castanesi, inaugurata in occasione della Festa Patronale di Castano e che sarà aperta fino al 30 ottobre in Villa Rusconi. Ma non solo arte nelle sale del palazzo Municipale, perché durante tutta l’iniziativa sarà presente anche un banchetto dell’associazione Bianca Garavaglia, onlus che raccoglie fondi per l’istituto dei Tumori di Milano. "La mostra è nata nel 2002 quando girando il territorio a piedi o in bicicletta ho scritto prima una poesia in cui spiego le emozioni provate, poi i dipinti che rappresentano appunto i paesaggi che stanno attorno a noi - racconta il pittore Piero Adobati - Sono tutti in uno stile abbastanza realistico, cercando attraverso l'acqua, il cielo e le piante di trasmettere le mie sensazioni". "Le foto esposte sono state scattate praticamente in tutta la zona del Parco del Ticino - conclude Gianfranco Magistrelli di 'Sfumature Castanesi' - Un'occasione per far conoscere alla gente le bellezze del territorio".

