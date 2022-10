Triennale da 19 milioni

Un Triennale da quasi 19 milioni di euro, in cui sono le azioni della strategia “La Scuola si fa città”, con un importo complessivo che supera gli 11 milioni di euro, a fare la parte del leone.

Un Triennale da quasi 19 milioni di euro, in cui sono le azioni della strategia “La Scuola si fa città”, con un importo complessivo che supera gli 11 milioni di euro, a fare la parte del leone. Si presenta nel segno delle opere di sviluppo urbano sostenibile finanziate con il bando a valere sui fondi comunitari il Piano 2023 – 25 delle Opere pubbliche che, su un totale di investimenti di 18 milioni 800mila euro, vedrà l’impiego di 4 milioni 400mila euro di risorse comunali. Il documento approvato dalla giunta vede spalmati sulle tre annualità rispettivamente 8 milioni 410mila euro, 7 milioni 670mila euro e 2 milioni 720 mila euro. "Se nel precedente Triennale erano contemplati i lavori di rigenerazione urbana su impianti sportivi e scuole finanziati con 10 milioni a valere sui fondi PNRR e di cui stiamo approvando in queste settimane i progetti, in questo Piano trova spazio buona parte degli interventi contemplati ne “La Scuola si fa città” – commenta Marco Bianchi, assessore alle Opere pubbliche - Si tratta di un progetto che darà forma alla nostra idea di città sociale investendo in un patrimonio immobiliare, i nostri edifici scolastici, per contribuire a farne hub di incontro, socialità e servizi non soltanto per gli studenti, ma per includere, aprendosi alla città, una comunità ben più ampia. In questo Triennale seguiamo il solco tracciato l’anno scorso puntando sull’efficientamento energetico degli edifici per ottenere, al tempo stesso, benefici economici e ambientali e sul recupero e valorizzazione di beni identitari, come il parco ex Ila. Fra gli altri interventi proseguiamo il nostro impegno per le infrastrutture della mobilità urbana con la manutenzione delle strade, lo sviluppo della mobilità sostenibile, Bicipolitana in testa. Per il verde pubblico interverremo sul Parco Robinson, mentre per le strutture sportive realizzeremo uno skate park nel Campo dell’Amicizia esattamente sull’area dove sorgeva l’impianto precedente". "Rigenerazione e sostenibilità restano i fari che guidano il percorso della nostra amministrazione per una città sempre più viva, attrattiva e inclusiva -sottolinea il sindaco Lorenzo Radice. In questo documento di programmazione trovano spazio interventi che, nella logica della città policentrica che siamo impegnati a realizzare, sono diffusi su tutta Legnano".

Nel dettaglio, le opere nel Triennale de “La Scuola si fa città” sono: la riqualificazione e l’efficientamento energetico della scuola Pascoli (1 milione 700 mila euro) e dell’asilo Salvo d’Acquisto (660mila euro); la ristrutturazione e l’efficientamento energetico dell’ex liceo di via Verri (3 milioni 750 mila euro); il community campus (ossia l’allestimento di spazi pubblici e l’implementazione del verde per la somma di 1 milione 900 mila euro) e la “silent street” (gli interventi di connessione tra i quartieri Gorizia e Canazza e sugli attraversamenti da1 milione 800mila euro); per il Parco ex ILA la riqualificazione dei percorsi storici e delle recinzioni (1 milione 200mila euro) e conservazione, restauro e riqualificazione del Solarium (100mila euro). Oltre agli interventi contemplati dalla strategia, per la Sostenibilità 800mila euro saranno investiti per il relamping negli stabili comunali e la riqualificazione degli edifici scolastici. Per altri interventi di riqualificazione ed efficientamento energetici su edifici scolastici e infrastrutture stradali si procederà con i lavori se sarà accettata la richiesta di finanziamento al Ministero dell’Interno. In tema di mobilità, oltre alle riqualificazioni stradali con 2 milioni 400mila euro, si segnalano interventi per sviluppare una mobilità sempre più attiva e sostenibile che valgono quasi 2 milioni e 300 mila euro tra abbattimento delle barriere architettoniche sulle strade, Bicipolitana e Rete verde e del commercio. Per migliorare la Vivibilità saranno attrezzate strutture ludiche e sportive; in particolare, 600mila euro finanzieranno il rifacimento delle aree giochi e 100mila euro la realizzazione dello Skate park. Per una migliore fruizione del verde pubblico la riqualificazione del Parco Robinson sarà finanziata con 150mila euro.

