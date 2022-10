La Fiera dei Morti su Viale Toselli

Torna martedì 1 novembre su viale Toselli la Fiera dei Morti. Saranno 170 i banchi che si distribuiranno lungo un tratto di quasi un chilometro fra via Santa Caterina e la rotatoria con corso Magenta.

Torna martedì 1 novembre su viale Toselli la Fiera dei Morti. Saranno 170 i banchi che si distribuiranno lungo un tratto di quasi un chilometro fra via Santa Caterina e la rotatoria con corso Magenta. Saranno presenti bancarelle commerciali, di artigianato, prodotti agricoli ed etnici. Rispetto all’anno scorso, quando vigevano limitazioni per limitare la diffusione del covid, torneranno i battitori, gli artisti di strada e i musicisti. I cani dovranno essere condotti al guinzaglio e, se di taglia medio-grande, dovranno avere la museruola. Le bancarelle saranno aperte dalle 9 alle 20. Viale Toselli sarà chiuso al traffico dalle 6.00 a mezzanotte nel tratto fra via Santa Caterina e la rotatoria con corso Magenta. La chiusura di viale Toselli implica percorsi alternativi per chi, percorrendo lo stesso Toselli, deve raggiungere via san Michele del Carso e dovrà, per questo, svoltare in via Santa Caterina, girare a sinistra in via Montenevoso, prendere via Guerciotti, via Ratti, corso Magenta sino alla rotatoria con il Toselli. Chi proviene, invece, da via San Michele del Carso e deve dirigersi verso l’autostrada dovrà svoltare alla rotatoria in corso Magenta, prendere viale Gorizia, girare in via Santa Caterina e riguadagnare così il Toselli.

