Tutti i Santi: le celebrazioni con l'Arcivescovo

Solennità di Tutti i Santi e commemorazione dei defunti: le celebrazioni con l'Arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini.

Nella solennità di Tutti i Santi, martedì 1° novembre, l’Arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini, presiederà in Duomo, alle 11, il Pontificale (la celebrazione sarà trasmessa in diretta televisiva su Telenova e in streaming sul portale e sul canale YouTube della Diocesi). Nel pomeriggio, alle 15.30, celebrerà la Messa al Cimitero Monumentale. Mercoledì 2 novembre, giorno tradizionalmente dedicato alla Commemorazione dei defunti, l’Arcivescovo presiederà le celebrazioni eucaristiche alle 9.30 nella Basilica di Sant’Ambrogio con la partecipazione dei rappresentanti delle Forze Armate; alle 15.30 al Cimitero di Bruzzano; alle 17.30 in Duomo (diretta streaming sul portale e sul canale YouTube della Diocesi). Nel corso della giornata Monsignor Delpini visiterà per un momento di preghiera alcuni cimiteri secondo il seguente orario: 8.30 Cimitero Maggiore, 10.45 Cimitero di Greco, 11.30 Cimitero di Lambrate, 12.15 Cimitero di Chiaravalle e 14.20 Cimitero di Baggio.

