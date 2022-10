La commissione di 'Ridisegnare il Centro'

Ufficializzata la composizione della commissione giudicatrice di 'Ridisegnare il Centro', il concorso di idee internazionale bandito dal Comune di Legnano per riqualificare una porzione del centro cittadino comprendente piazza Don Sturzo, piazza Mocchetti e gli spazi verdi adiacenti, il Corso Italia e gli spazi verdi adiacenti, piazza Monumento, l’area antistante la stazione ferroviaria e via Lega.

Ufficializzata la composizione della commissione giudicatrice di 'Ridisegnare il Centro', il concorso di idee internazionale bandito dal Comune di Legnano per riqualificare una porzione del centro cittadino comprendente piazza Don Sturzo, piazza Mocchetti e gli spazi verdi adiacenti, il Corso Italia e gli spazi verdi adiacenti, piazza Monumento, l’area antistante la stazione ferroviaria e via Lega. I componenti della commissione sono stati ricercati e individuati fra le professionalità riferibili alle materie oggetto del progetto, in forza dei titoli, dell’esperienza e dell’attività svolta su analoghe o simili tematiche. Gli architetti Vito Redaelli, il professor Enzo Riboldazzi e la dottoressa Novella Cappelletti sono membri effettivi; l’architetto Filomena Pomilio e la professoressa Elena Granata membri supplenti. "Il tema progettuale e il livello qualitativo della commissione giudicatrice sono elementi fondamentali per la buona riuscita di ogni concorso; da qui la necessità di individuare riconosciute professionalità, capaci di leggere tra le proposte, quelle che meglio rispondono al nostro territorio, avendo ben presente i suggerimenti che il mondo accademico e i panorami internazionali possono offrire - spiega Lorena Fedeli, assessore alla Città futura - Siamo soddisfatti della composizione della commissione e ringraziamo i professionisti individuati per aver accettato la nomina. Sono certa che la loro caratura darà il necessario respiro internazionale a un’iniziativa che richiede uno sguardo aperto e aggiornato rispetto alle novità e agli ultimi sviluppi in materia di urbanistica e paesaggio".

