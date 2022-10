Ritorna a Milano, dal 4 al 6 novembre, al Palazzo delle Stelline, la Coppa del Mondo del Panettone, la terza edizione del grande evento interamente dedicato al lievitato per eccellenza.

Ritorna a Milano, dal 4 al 6 novembre, al Palazzo delle Stelline, la Coppa del Mondo del Panettone, la terza edizione del grande evento interamente dedicato al lievitato per eccellenza. Nato per celebrare la storia e la lavorazione di un prodotto in grado di valicare i confini d'origine per imporsi sulla scena dolciaria mondiale. I tre giorni offriranno al pubblico fra eventi, presentazioni e workshop, con la possibilità di acquistare e assaggiare i panettoni più buoni del mondo. Undici le nazioni presenti, da tutti i continenti, e per la prima volta dall'Africa; 24 i finalisti per la sezione del prodotto tradizionale e 18 per il panettone al cioccolato. Sei minuti il tempo massimo per esprimere il giudizio su ogni 'esemplare' in gara. Una vera e propria occasione per gli addetti del settore, ma anche per i 'food lovers', di vivere un'esperienza internazionale e partecipare alle presentazioni dei singoli Maestri Pasticceri. Spazio anche alla solidarietà: con l'acquisto di un panettone 'sospeso' potrà essere sostenuta la costruzione di una scuola elementare a Zanzibar, grazie a 'Sister Island' (iniziativa di Francesca Micheli, che dal mondo della moda e della comunicazione è arrivata a Zanzibar con un progetto educativo tutto dedicato ai bambini).

