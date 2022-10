"Addio Gianni: cuore pulsante della Prociv"

A essere scomparso, per la comunità, non è solo un cittadino, ma uno dei suoi figli migliori. Una commossa folla ha dato l'estremo saluto a Gianni Parisotto che per anni è stato uno dei cuori pulsanti della Protezione Civile di Villa Cortese.

A essere scomparso, per la comunità, non è solo un cittadino, ma uno dei suoi figli migliori. Una commossa folla ha dato l'estremo saluto a Gianni Parisotto che per anni è stato uno dei cuori pulsanti della Protezione Civile di Villa Cortese. A rendergli omaggio anche l'Amministrazione comunale con il gonfalone. "E' davvero un grande dispiacere - ha sottolineato il sindaco Alessandro Barlocco - una persona sempre disponibile a lavorare per la nostra comunità, sottovoce e sempre con il sorriso, un abbraccio a tutta la famiglia di Gianni e al gruppo della Protezione Civile che perde una colonna".

