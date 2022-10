Si è bloccata whatsapp

L’app di messaggistica ha smesso di funzionare su più dispositivi degli utenti sparsi in tutta Italia.

Poco dopo le 9 di martedì 25 ottobre, l’app di messaggistica ha smesso di funzionare su più dispositivi degli utenti sparsi in tutta Italia. Su Twitter è entrato in trend l’hashtag #whatsappdown. Malfunzionamento confermato dal sito Downdetector, con segnalazioni arrivate da più città, tra cui Torino, Milano, Roma, Napoli, Bologna, Perugia, Bari.

Si tratta del secondo malfunzionamento in poche ore per WhatsApp.

Lunedì 24 ottobre, dopo le 18, si erano già registrate migliaia di segnalazioni di chi non riusciva a utilizzare il sistema di messaggistica di proprietà di Meta (Facebook).

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!