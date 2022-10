Bovisa: nuovo polo tecnologico

Nascerà un nuovo polo dell'innovazione a Milano e sarà ospitato all'interno dell'ampliamento del campus Bovisa del Politecnico di Milano.

Nascerà un nuovo polo dell'innovazione a Milano e sarà ospitato all'interno dell'ampliamento del campus Bovisa del Politecnico di Milano. L'accordo è stato presentato dal rettore del Politecnico di Milano Ferruccio Resta, dall' assessore alla Rigenerazione Urbana del Comune di Milano Giancarlo Tancredi e dal presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana. Il progetto prevede la riqualificazione del 'Gasometro 2 - Innovation Hub', che sarà trasformato in un centro per l'innovazione, dove saranno ospitati laboratori di ricerca avanzata, aule polifunzionali e altri spazi per la ricerca e la didattica sviluppate dal Politecnico di Milano, oltre ai servizi tecnologici per il funzionamento dei laboratori. La realizzazione dell'intervento sarà avviata nel 2023, si concluderà nel 2025 e avrà un costo complessivo di circa 50 milioni di euro, di cui circa 30 milioni di euro stanziati dal Politecnico di Milano e 20 da Regione Lombardia. Il progetto si inserisce all'interno dell'intervento di rigenerazione urbana sostenibile e di qualità nell'area 'Bovisa-Goccia-Villapizzone'. L'operazione interessa una superficie di circa 325.000 mq, di proprietà del Comune di Milano (circa 234.000 mq) e del Politecnico (circa 91.000 mq), con l'obiettivo di rigenerare l'ambito di Bovisa-Goccia e realizzare al suo interno il nuovo Campus del Politecnico di Milano.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!