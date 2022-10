Punto Salute per l'antinfluenzale

Campagna antinfluenzale 2022/2023: ai medici di medicina generale della città, il Comune di Magenta mette a disposizione gratuitamente i locali del Punto Salute.

Campagna antinfluenzale 2022/2023, promossa da ATS Città Metropolitana di Milano: ai medici di medicina generale della città che hanno aderito alla campagna, il Comune di Magenta mette a disposizione gratuitamente i locali del Punto Salute presso la Farmacia Comunale di Via Boccaccio fino al 7 dicembre. “Una scelta in continuità con gli anni scorsi, quando veniva messo a disposizione il centro polifunzionale Dott. Mario Leone che ora è utilizzato come hub vaccinale di Regione Lombardia per tutte le vaccinazioni anti-covid, per agevolare i medici nell’effettuazione della campagna vaccinale; questo in considerazione del fatto che l’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del coronavirus ha reso indispensabile rafforzare la capacità di gestione e diagnosi tra i casi sospetti COVID-19 e i casi di influenza stagionale e che, in questo contesto, la vaccinazione antinfluenzale risulta fondamentale per tutti e in particolare per le persone ad alto rischio, a tutela della loro salute”, spiega l’Assessore Giampiero Chiodini che ha seguito per l’Amministrazione comunale l’organizzazione del servizio e accolto la richiesta dei medici di base di individuare uno spazio alternativo per la campagna antinfluenzale. Il Punto Salute è a disposizione dei medici di medicina generale il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30, il martedì e giovedì dalle 15.30 alle 19.30. I medici si occuperanno direttamente della gestione degli accessi, del reperimento dei vaccini antinfluenzali e delle attrezzature necessarie per l’erogazione del servizio.

