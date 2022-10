Sala consiliare sempre più tecnologica

Nuova vita per la sala consiliare del Comune di Parabiago. Sono stati ultimati, infatti, diversi interventi volti a potenziarne l'informatizzazione per renderla sempre più tecnologica e fruibile.

Nuova vita per la sala consiliare del Comune di Parabiago. Sono stati ultimati, infatti, diversi interventi volti a potenziarne l'informatizzazione per renderla sempre più tecnologica e fruibile. "Il nuovo impianto informatico - spiega il Comune - permetterà di svolgere commissioni consiliari pubbliche in tempo reale, consigli comunali in cui le votazioni vengono subito rese visibili sul tabellone esposto in sala, come accade in Parlamento o in Regione, inoltre si potranno gestire eventi e conferenze in presenza, in remoto o in modalità ibrida". Il nuovo impianto prevede anche la possbilità di rivedere le sedute riascoltando gli interventi dalla piattaforma informatica del sito istituzionale "Scegliendo argomento - prosegue il Comune - ordine del giorno e nome di chi interviene". Il Comune, per mettere i cittadini in condizione di fruire quanto prima in modo ottimale del nuovo servizio, sta organizzando una serie di simulazioni e prove tecniche di voto con consiglieri e assessori. "Siamo a un ulteriore passo verso una maggiore accessibilità e trasparenza dell'informazione verso il cittadino - ha affermato con soddisfazione il sindaco Raffaele Cucchi - questo nuovo impianto informatico ci permette da una parte di risparmiare tempo, dall'altra di migliorare il servizio in modo tempestivo verso i consiglieri comunali e la cittadinanza adempiendo anche obiettivi di accessibilità".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!