Domenica 30 ottobre presso la Cascina Beltramini, Via Modigliani angolo Via Kennedy, a Inveruno, si terrà il VI Cross delle Cascine, organizzato da SOI Inveruno.

Domenica 30 ottobre presso la Cascina Beltramini, Via Modigliani angolo Via Kennedy, a Inveruno, si terrà il VI Cross delle Cascine, organizzato da SOI Inveruno. I prati delle campagne inverunesi torneranno protagonisti, per tutte le categorie, in quella che sarà una mattinata di divertimento, sport e bell’atletica, aprendo ufficialmente la stagione. Iscrizioni a sigma [at] fidalmilano [dot] it

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!