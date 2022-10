Tempo di Patronale a Castano e tanti saranno gli appuntamenti in programma nel prossimo fine settimana. Si comincerà, allora, venerdì 21 ottobre.

Tempo di Patronale a Castano e tanti saranno gli appuntamenti in programma nel prossimo fine settimana. Si comincerà, allora, venerdì 21 ottobre alle 21 in Auditorium con 'Ieri e oggi, viaggio nella Castano del passato e del presente' (proiezione filmato a cura della Pro Loco); sabato 22, invece, alle 16 al Museo Civico inaugurazione di 'Scusate il disturbo' (la pittura di Daniele Oldani) e alle 21 in Auditorium 'Concerto d’Autunno’ del Corpo Musicale Santa Cecilia e conferimento del Premio Città di Castano Primo. Domenica, poi, una giornata tutta da vivere gli uni affianco agli altri: dalle 9 in Auditorium Festival 'Naturalmente' (Progetto Economia Sociale e Transizione Ecologica, Fondazione Aurea), alle 10 messa nella Preopositurale di San Zenone, alle 12 in Villa Rusconi l’inaugurazione di 'Acqua cielo e terra' (mostra di pittura e fotografia di Piero Adobati e Sfumature Castanesi), alle 15.30 al Museo Civico 'Portami al Museo' (visita commentata della Via Crucis di Gaetano Previati) e alle 19 nel salone Parrocchiale cena.

