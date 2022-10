Il Don Giovanni rinviato a febbraio

Rimandato l’appuntamento con la lirica di sabato 22 ottobre al Teatro Condominio di Gallarate. A causa di alcuni problemi di natura tecnica, è stata posticipata la messa in scena del Don Giovanni di Mozart.

Rimandato l’appuntamento con la lirica di sabato 22 ottobre al Teatro Condominio di Gallarate. A causa di alcuni problemi di natura tecnica, è stata posticipata la messa in scena del Don Giovanni di Mozart nella produzione di Giorni Dispari Teatro e InOpera Factory, realizzata con sostegno di Regione Lombardia, Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, Fondazione Comunitaria del Varesotto, Fondazione Cariplo e associazione Ma.Ni. L’opera mozartiana sarà proposta il prossimo 12 febbraio 2023 alle ore 16, sempre al Teatro Condominio di Gallarate. Lo slittamento di circa quattro mesi però non ferma il progetto della Rete Lirica. Dopo il successo ottenuto al Teatro di Varese lo scorso 6 ottobre con la prima della Tosca di Puccini, la scena si sposta a Gallarate il 12 febbraio 2023 per il Don Giovanni di Mozart. Il 3 marzo 2023, al Teatro Nuovo di Varese saranno proposte le opere di Gian Carlo Menotti, nella nuova produzione InOpera Factory, “The telephone, or l'amour à trois” e “The medium”. I biglietti acquistati per il Don Giovanni del 22 ottobre restano validi per lo spettacolo del 12 febbraio 2023.

