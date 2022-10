Un calcio al cyberbullismo

Una serie di iniziative di sensibilizzazione sui temi dell’educazione ai media, rivolte in particolare agli adulti (dirigenti sportivi, allenatori, genitori) allo scopo di fare squadra a protezione dei giovani.

Un progetto importante per coinvoglere centinaia di società sportive per aiutare e sostenere nella crescita i loro piccoli atleti. La Federazione Calcio Lombardia ha sigla un importante progetto: "la firma del protocollo di intesa contro il Cyberbullismo e i discorsi d'odio ha ufficializzato l'avvio della nostra collaborazione con Corecom Lombardia, il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Lombardia".

L’obiettivo del protocollo? Promuovere iniziative di sensibilizzazione sui temi dell’educazione ai media, rivolte in particolare agli adulti (dirigenti sportivi, allenatori, genitori) allo scopo di fare squadra a protezione dei giovani, per contrastare insieme il dilagare di linguaggi d’odio sul web e nelle comunità sportive La Presidente di Corecom Lombardia, 𝗠𝗔𝗥𝗜𝗔𝗡𝗡𝗔 𝗦𝗔𝗟𝗔, ha presentato così il progetto: ''𝐼𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜𝑐𝑜𝑙𝑙𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑎𝑟𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑟𝑒𝑡𝑒 𝑡𝑟𝑎 𝑙𝑒 𝑖𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑔𝑔𝑒𝑟𝑒 𝑒𝑑 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑖 𝑛𝑜𝑠𝑡𝑟𝑖 𝑔𝑖𝑜𝑣𝑎𝑛𝑖 𝑖𝑛 𝑜𝑔𝑛𝑖 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑙𝑜𝑟𝑜 𝑣𝑖𝑡𝑎, 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒 𝑒 𝑠𝑜𝑝𝑟𝑎𝑡𝑡𝑢𝑡𝑡𝑜 𝑛𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡, 𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑓𝑜𝑛𝑑𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑖𝑟𝑒 𝑓𝑒𝑛𝑜𝑚𝑒𝑛𝑖 𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑖𝑙 𝑏𝑢𝑙𝑙𝑖𝑠𝑚𝑜 𝑒 𝑖𝑙 𝑐𝑦𝑏𝑒𝑟𝑏𝑢𝑙𝑙𝑖𝑠𝑚𝑜 𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑠𝑣𝑖𝑙𝑢𝑝𝑝𝑎𝑟𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑛𝑢𝑜𝑣𝑎 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑖𝑠𝑝𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑡𝑜𝑙𝑙𝑒𝑟𝑎𝑛𝑧𝑎. 𝐿𝑜 𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡 ℎ𝑎 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎̀, 𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎, 𝑑𝑖 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑚𝑒𝑡𝑡𝑒𝑟𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑠𝑎𝑔𝑔𝑖 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑖 𝑛𝑜𝑠𝑡𝑟𝑖 𝑟𝑎𝑔𝑎𝑧𝑧𝑖''

Parole che si legano a quelle del Presidente del Comitato Regionale Lombardia 𝗖𝗔𝗥𝗟𝗢 𝗧𝗔𝗩𝗘𝗖𝗖𝗛𝗜𝗢: ''𝑅𝑖𝑛𝑔𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜 𝑙𝑎 𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑒 𝐿𝑜𝑚𝑏𝑎𝑟𝑑𝑖𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑙’𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑠𝑒 𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎̀ 𝑑𝑖𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑠𝑢 𝑡𝑒𝑚𝑖 𝑑𝑖 𝑓𝑜𝑛𝑑𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑎 𝑐𝑟𝑒𝑠𝑐𝑖𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑛𝑢𝑜𝑣𝑒 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑑𝑖 𝑐𝑢𝑖 𝑖𝑙 𝑛𝑜𝑠𝑡𝑟𝑜 𝑚𝑜𝑛𝑑𝑜, 𝑞𝑢𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑖𝑙𝑒𝑡𝑡𝑎𝑛𝑡𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑒 𝑔𝑖𝑜𝑣𝑎𝑛𝑖𝑙𝑒 𝑑𝑎 𝑠𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒 𝑠𝑖 𝑜𝑐𝑐𝑢𝑝𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑖𝑛 𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑜𝑙𝑡𝑟𝑒 180.000 𝑎𝑡𝑙𝑒𝑡𝑖 𝑡𝑒𝑠𝑠𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖. 𝐿𝑎 𝑛𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑠𝑡𝑟𝑢𝑡𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑓𝑜𝑟𝑛𝑖𝑟𝑎̀ 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎̀ 𝑛𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑖𝑛𝑣𝑜𝑙𝑔𝑒𝑟𝑒 𝑑𝑖𝑟𝑖𝑔𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑒 𝑔𝑖𝑜𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖”.

A tal proposito, la prima iniziativa congiunta prevede tre lezioni online di un’ora ciascuna sulle tematiche relative a cyberbullismo e responsabilità, programmate nelle seguenti date:

Lunedì 24 Ottobre

Lunedì 21 Novembre

Lunedì 19 Dicembre

Nella foto, il consigliere del C.R.L. Ivo Licciardi, la Presidente di Corecom Lombardia Marianna Sala e il presidente del C.R.L. Carlo Tavecchio

