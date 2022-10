Domenica 16 ottobre si celebra la Giornata Mondiale dell’Alimentazione, il cibo è salute, cultura e condivisione, ci unisce e ci rende felici. Ma i numeri dello spreco alimentare raccontano un'altra storia.

Domenica 16 ottobre si celebra la Giornata Mondiale dell’Alimentazione, il cibo è salute, cultura e condivisione, ci unisce e ci rende felici. Ma i numeri dello spreco alimentare raccontano un'altra storia. Per questo anche quest’anno Regione Lombardia, oltre ad avere avviato una campagna di sensibilizzazione contro lo spreco alimentare ed ulteriori azioni per una sana e corretta alimentazione, ha investito 3 milioni di euro in un bando mirato a contrastare la povertà alimentare finanziando attività di recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari a persone che si trovano in situazione di povertà per garantirne il diritto al cibo. Gli enti no profit che si occupano di raccolta e distribuzione delle derrate alimentari ai fini di solidarietà sociale sul territorio possono presentare progetti a partire dal 20 ottobre.

