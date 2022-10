Malati oncologici: 1 milione per parrucche e protesi

Approvato da Regione Lombardia il rifinanziamento, per i malati oncologici, della misura che stanzia 1,1 milioni per l’acquisto di parrucche e protesi.

Approvato da Regione Lombardia il rifinanziamento, per i malati oncologici, della misura che stanzia 1,1 milioni per l’acquisto di parrucche e protesi, per migliorare la qualità della vita e l’inclusione sociale delle persone sottoposte a terapia oncologica. La misura prevede l’erogazione di un contributo massimo a persona di 250 euro per l’acquisto di una parrucca, e in questa prima fase, anche un contributo fino a euro 400 a persona per le protesi tricologiche.

