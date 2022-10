Nek nel 2023 a Bologna, Roma e Torino

Dopo il grande riscontro dell’annuncio dell’unico appuntamento live del 2022 per festeggiare i 30 anni di carriera artistica e i 50 anni d’età, l’11 dicembre al Teatro degli Arcimboldi di Milano, Nek Filippo Neviani nel 2023 porterà i festeggiamenti anche nelle città di Bologna, Roma e Torino con '50|30 – Live'.

Dopo il grande riscontro dell’annuncio dell’unico appuntamento live del 2022 per festeggiare i 30 anni di carriera artistica e i 50 anni d’età, l’11 dicembre al Teatro degli Arcimboldi di Milano, Nek Filippo Neviani nel 2023 porterà i festeggiamenti anche nelle città di Bologna, Roma e Torino con '50|30 – Live'. Il 14 gennaio 2023 all’Europauditorium di Bologna, il 16 gennaio 2023 all’Auditorium Parco della Musica di Roma e il 21 gennaio 2023 al Teatro Colosseo di Torino: sono questi i 3 appuntamenti live annunciati. I biglietti saranno disponibili in prevendita dalle ore 18.00 di oggi, venerdì 14 ottobre, su www.ticketone.it e nei punti vendita abituali. L’11 dicembre al Teatro degli Arcimboldi di Milano si terrà invece '50|30 – Il Concerto', l’unica tappa del 2022 del trentennale di carriera di NEK, un’occasione unica per poter rivivere e cantare dal vivo tutti i grandi successi e le intramontabili hit dell’artista come 'Laura non c’è', 'Lascia che io sia', 'Se io non avessi te' e 'Fatti avanti amore'. Circondato dall’affetto e dal calore dei suoi fan, NEK porterà di nuovo dal vivo tutta la sua energia e la sua grinta, ripercorrendo la sua incredibile carriera nella dimensione che da sempre riesce a far emergere al meglio la sua essenza come artista: il palco.

