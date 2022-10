Lavori stradali e variazioni della viabilità

La prossima settimana avranno inizio lavori di asfaltatura delle strade di Legnano che modificheranno la viabilità durante le ore di apertura del cantiere.

La prossima settimana avranno inizio lavori di asfaltatura delle strade di Legnano che modificheranno la viabilità durante le ore di apertura del cantiere. Da lunedì 17 a martedì 25 ottobre via Roma sarà chiusa dalle 9 alle 17 nel tratto fra le vie Mazzini e San Martino. I veicoli che percorrono via Roma e diretti verso Castellanza dovranno svoltare a destra in via Mazzini e prendere corso Garibaldi, oppure girare a sinistra e svoltare a destra in via XXIX Maggio. Per tutta la durata dei lavori sarà interdetto il passaggio agli autobus. Sempre da lunedì 17 a martedì 25 ottobre, dalle 8.30 alle 18, via De Gasperi resterà chiusa nel tratto fra via della Vittoria e via Bixio. Da lunedì 17 ottobre all’inizio di novembre via Resegone, nel tratto compreso fra le vie Monterosa e Filzi, sarà percorribile in un solo senso di marcia verso via Filzi dalle 9 alle 17.30 per permettere i lavori di asfaltatura e la realizzazione del passaggio pedonale rialzato all’incrocio delle vie Filzi e Resegone. Chi dalla via Filzi è diretto verso il Sempione dovrà seguire le deviazioni indicate dalla cartellonistica. Da martedì 18 ottobre alla fine del mese via Pontida sarà percorribile a senso unico alternato nella fascia oraria 9 – 17. Sarà vietato l’ingresso da corso Sempione.

