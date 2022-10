Palazzi e ville, aree archeologiche, chiese, castelli, musei, siti militari, esempi di archeologia industriale, luoghi dell’istruzione e centri di ricerca: il 15 e 16 ottobre ecco le 'Giornate FAI d'Autunno'.

Palazzi e ville, aree archeologiche, chiese, castelli, musei, siti militari, esempi di archeologia industriale, luoghi dell’istruzione e centri di ricerca: il 15 e 16 ottobre ecco le 'Giornate FAI d'Autunno'. Tante occasioni, insomma, per scoprire e conoscere sempre più da vicino questi luoghi e strutture attraverso lo sguardo appassionato e originale dei giovani del Fondo per l'Ambiente Italiano. E non mancheranno, poi, anche itinerari nei borghi, percorsi naturalistici e visite a luoghi “verdi” quali parchi, orti botanici, giardini storici e cortili.

