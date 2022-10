L'inaugurazione dell'antiquarium

Tanto atteso, finalmente a disposizione dei cittadini. L'antiquarium della Chiesa Vecchia è pronto per essere inaugurato e per ascriversi al novero dei gioielli offerti da Cornaredo. L'appuntamento è per venerdì 14 ottobre alle 21.

Tanto atteso, finalmente a disposizione dei cittadini. L'antiquarium della Chiesa Vecchia è pronto per essere inaugurato e per ascriversi al novero dei gioielli offerti da Cornaredo. L'appuntamento è per venerdì 14 ottobre alle 21. "Dopo alcuni anni di lavori e un po' di burocrazia - spiega il sindaco Yuri Santagostino in una nota - inaugureremo l'antiquarium della Chiesa Vecchia. scopriremo gli affreschi che i restauratori hanno ricomposto in questi anni e un tempo presenti sulle pareti della Chiesa".

