Più di un lombardo su due beve vino. È quanto emerge da un’analisi di Coldiretti Lombardia su dati Istat, in occasione delle iniziative targate Coldiretti per la Milano Wine Week 2022. Dalle Alpi al Po – spiega la Coldiretti regionale – sono più di 5 milioni le persone (pari al 56,9% del totale) che in Lombardia consumano il nettare di Bacco. Alla quinta edizione della Milano Wine Week – continua la Coldiretti regionale – nella giornata di martedì 11 ottobre una cinquantina di aziende vitivinicole associate a Coldiretti incontrano esperti, addetti ai lavori e consumatori tra Palazzo Bovara, con una serie di masterclass internazionali, e Palazzo Serbelloni con degustazioni guidate di vini da Nord a Sud della Penisola. In Lombardia – prosegue la Coldiretti regionale – circa il 90% della produzione è destinata a vini di qualità grazie a 5 DOCG, 21 DOC e 15 IGT. Quest’anno, a causa di siccità e grandine, la produzione complessiva dovrebbe attestarsi intorno al milione di ettolitri, con un calo del 20% rispetto al 2021, secondo le previsioni di vendemmia di Ismea, Assoenologi e Unione Italiana Vini. Complessivamente in regione – conclude la Coldiretti Lombardia – ci sono oltre 20 mila ettari a vigneto: le province più “vinicole” sono Pavia e Brescia, seguite da Mantova, Sondrio, Bergamo, Milano e Lodi (con le colline fra San Colombano e Graffignana). Zone viticole con piccole produzioni si contano anche fra Como, Lecco, Varese e Cremona.

