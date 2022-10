Ligabue nel 2023 a Milano e Roma

Dopo aver fatto “ballare sul mondo” oltre 100.000 persone alla RCF Arena – Campovolo di Reggio Emilia lo scorso giugno con l’evento '30 anni di in un giorno' e aver “urlato contro il cielo” di Verona durante le sette date sold out all’Arena, Luciano Ligabue si prepara a tornare protagonista negli stadi nel 2023 con due imperdibili concerti.

Dopo aver fatto “ballare sul mondo” oltre 100.000 persone alla RCF Arena – Campovolo di Reggio Emilia lo scorso giugno con l’evento '30 anni di in un giorno' e aver “urlato contro il cielo” di Verona durante le sette date sold out all’Arena, Luciano Ligabue si prepara a tornare protagonista negli stadi nel 2023 con due imperdibili concerti: il 5 luglio allo Stadio G. Meazza di Milano e il 14 luglio allo Stadio Olimpico di Roma. I biglietti per i concerti negli stadi, prodotti e organizzati da Friends&Partners e Riservarossa, sono disponibili su Ticketone, Ticketmaster e nelle prevendite abituali. Per gli iscritti al Bar Mario i biglietti saranno in presale. Per info: www.friendsandpartners.it. Prima degli stadi, Ligabue si prepara ad affrontare gli ultimi appuntamenti live di quest’anno che lo vedranno protagonista in Europa: 26 ottobre al Razzmatazz di Barcellona, 28 ottobre al Cirque Royal di Bruxelles, 30 ottobre al Bataclan di Parigi, 31 ottobre al 02 Shepherd's Bush Empire di Londra. Tutte le info su www.friendsandpartners.it. RTL 102.5 è radio partner dei concerti negli stadi.

