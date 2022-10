Nek al Teatro degli Arcimboldi

Era il 1992 quando il ventenne Nek pubblicava il suo omonimo album di debutto, il primo tassello di quella che diventerà una carriera costellata da incredibili successi. Adesso, nel 2022, Filippo Neviani è pronto a festeggiare i suoi 50 anni d’età e i 30 anni di carriera artistica con un imperdibile appuntamento live, l’11 dicembre al Teatro degli Arcimboldi di Milano.

Era il 1992 quando il ventenne Nek pubblicava il suo omonimo album di debutto, il primo tassello di quella che diventerà una carriera costellata da incredibili successi. Adesso, nel 2022, Filippo Neviani è pronto a festeggiare i suoi 50 anni d’età e i 30 anni di carriera artistica con un imperdibile appuntamento live, l’11 dicembre al Teatro degli Arcimboldi di Milano, e un progetto discografico di prossima uscita. '50|30', questo il nome dell’evento, sarà l’unica tappa del 2022 del trentennale di carriera di Nek, un’occasione unica, quindi, per poter rivivere e cantare dal vivo tutti i grandi successi e le intramontabili hit dell’artista come “Laura non c’è”, “Lascia che io sia”, “Se io non avessi te” e “Fatti avanti amore”. Circondato dall’affetto e dal calore dei suoi fan, NEK porterà di nuovo dal vivo tutta la sua energia e la sua grinta, ripercorrendo la sua incredibile carriera nella dimensione che da sempre riesce a far emergere al meglio la sua essenza come artista: il palco. I biglietti sono disponibili su www.ticketone.it e nei punti vendita abituali.

