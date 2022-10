Il pre e post scuola

I servizi di pre e post scuola a Inveruno sono partiti. Con l’avvio della scuola, è cominciato anche questo servizio importante per i genitori che non sanno a chi lasciare i propri figli prima e dopo il suono della campanella.

I servizi di pre e post scuola a Inveruno sono partiti. Con l’avvio della scuola, è cominciato anche questo servizio importante per i genitori che non sanno a chi lasciare i propri figli prima e dopo il suono della campanella. Il pre scuola è svolto presso la scuola elementare Don Bosco dalle 7.30 alle 8.30 e ha circa 20 iscritti, mentre il post scuola è dalle 16.30 alle 18 con circa 12 iscritti. "È il primo anno che riusciamo ad attivarli – commenta l’assessore alla pubblica istruzione Nicoletta Saveri – E sono a cura della Cooperativa Serena. Siamo felici perché è effettivamente un servizio molto utile per le famiglie".

