Digitalizzazione Comune

Il Comune di Inveruno ha ottenuto un finanziamento di circa 140 mila euro da fondi Pnrr per ottimizzare la transizione al digitale dei server comunali. "Questi fondi serviranno proprio per implementare alcuni servizi digitali, come il pagamento tramite PagoPa o l’utilizzo dell’app IO – spiega il vicesindaco Nicoletta Saveri – Nonché per il passaggio al sistema iCloud di tutti i dati archiviati nei server del Comune. Sappiamo che stiamo andando verso un mondo sempre più tecnologico, questo aggiornamento era necessario".

