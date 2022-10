Giuseppina e Mario: amore senza tempo

Ci sono storie d’amore e di amicizia che attraversano il tempo lasciando ricordi indelebili. E’ la storia di Giuseppina e di suo marito Mario e dei loro ricordi preziosi condivisi con noi con cura, nostalgia e tanto amore!

Ci sono storie d’amore e di amicizia che attraversano il tempo lasciando ricordi indelebili. E’ la storia di Giuseppina e di suo marito Mario, classe 1933 e una vita dedicata ai Pompieri. Dopo il servizio militare a Roma, Mario Noè torna a Castano Primo la sua città d’origine e si unisce al primo gruppo volontario dei Vigili del fuoco. L’amore per Giuseppina lo porterà a trasferirsi nel 1957 a Galliate, dove vivrà assieme a lei per tutta la vita. "... Dopo il matrimonio siamo andati ad abitare a Galliate, il mio paese, ma Mario ha continuato a lavorare in fonderia a Castano perchè gli piaceva molto." - continua poi Giuseppina - "... Sa, ho conosciuto il mio Mario qui a Galliate, lui e i suoi amici venivano sempre a ballare e alla fine io e le mie amiche ce li siamo sposati!", ride mentre condivide con noi ricordi preziosi testimonianza di un amore come pochi, capace non solo di durare nel tempo, ma anche di superare tutte le difficoltà che la vita pone. La condivisione di queste foto e dei racconti di una vita, tesoro prezioso custodito con cura, amore e nostalgia, è l’ultimo regalo che Giuseppina vuole fare all’amato Mario che ora la protegge dal cielo. A lui e a tutti i suoi compagni di Castano che hanno dedicato tempo al servizio degli altri e del bene comune, va un prezioso ringraziamento con la promessa di custodire questi ricordi con la stessa cura con cui sono giunti a noi.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!