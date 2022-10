Rubato ancora il defibrillatore

Ancora uno spiacevole episodio nella chiesa di San Rocco a Vanzaghello. Un altro furto e, putroppo, per l’ennesima volta nel mirino è finito il defibrillatore.

Ancora uno spiacevole episodio nella chiesa di San Rocco a Vanzaghello. Un altro furto e, putroppo, per l’ennesima volta nel mirino è finito il defibrillatore. Portato via di nuovo, dopo che quasi due anni, durante la sospensione dell’Adorazione Eucaristica per la pandemia, era già stato rubato il precedente, poi nuovamente acquistato dalla Parrocchia. “Dopo varie ricerche che si sono rivelate vane - hanno scritto sulla pagina Facebook della stessa Parrocchia - Abbiamo provveduto a sporgere denuncia alle autorità competenti. Trattandosi di un ambiente molto frequentato, sia per la chiesa di San Rocco che per l’oratorio femminile e la scuola materna, provvederemo, adesso, all’acquisto di un nuovo defibrillatore, costretti però a trovare una nuova collocazione, più sicura ma purtroppo un po meno accessibile, per evitare che accade ancora. Siamo molto delusi e dispiaciuti per quanto successo, poiché trattasi di un bene parrocchiale ma al servizio di tutta la popolazione e non solo di coloro che frequentano i nostri ambienti”.

