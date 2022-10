Sono ripresi i corsi di atletica a Buscate! L’istruttore è Pier Paolo Pilò e le lezioni si terranno sabato mattina presso il campo e la palestra delle scuole, suddivisi così: dalle 9.30 alle 11 per i ragazzi/e delle Medie e dalle 11 alle 12 per i piccoli della Primaria. Si possono fare delle prove gratuite, prenotando la propria al numero 347/7304833.

