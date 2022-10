In ospedale a Magenta presentato il prossimo Open Day dedicato alla diagnosi precoce delle artriti infiammatorie.

In ospedale a Magenta presentato il prossimo Open Day dedicato alla diagnosi precoce delle artriti infiammatorie. L’evento, in collaborazione con ALOMAR, è in programma il 19 ottobre, con lo screening precoce appunto delle artriti infiammatorie: dalle 8.30 alle 10.30 e verranno eseguite visite reumatologiche di screening gratuite da parte dell’équipe medica della UOC di Reumatologia per un totale di 32 visite. ALOMAR tramite le sue volontarie raccoglierà le prenotazioni delle visite – sulla base dei criteri diagnostici in accordo con le linee guida per lo screening precoce delle artriti infiammatorie - ai seguenti numeri di cellulare: 329/0285617 dal lunedì al venerdì dalle 13.30 alle 14.30, 329/0285613 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16. Un servizio di accoglienza dell’utenza sarà approntato in loco.

