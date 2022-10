Quattro giorni, 14 incontri, due concerti in anteprima (“Ho disegnato troppo” di Simone Cristicchi ed Extralishow), 4 incontri per le scuole.

Ieri ad Ascoli Piceno si è chiusa la prima edizione di LINUS - FESTIVAL DEL FUMETTO, ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi, con l’anteprima, in un Teatro Ventidio Basso tutto esaurito, di Extralishow. Lo spettacolo / concerto ha visto i disegni dal vivo da Davide Toffolo, nella duplice veste di artista visivo e cantante al fianco di Mirco Mariani e il suo gruppo, con le letture e i travestimenti folli di Leo Mantovani. E, per questa anteprima, anche la partecipazione straordinaria di Antonio Rezza, che è salito sul palco per interpretare la “sua versione” di Gira Giro Gira Gi - sigla del Giro d’Italia 2020 composta dagli Extraliscio.

Quattro giorni, 14 incontri, due concerti in anteprima (“Ho disegnato troppo” di Simone Cristicchi ed Extralishow), 4 incontri per le scuole (elementari, medie, licei, la partecipazione di L’orto di Paolo, per bambini autistici e disabili) e una mostra (“linus – Tutti i 688 numeri dal 1965 al 2022” curata da Elisabetta Sgarbi e Marcello Garofalo, con la collaborazione di Igort, visibile al Polo Santagostino di Ascoli Piceno fino al 6 novembre).

Ascoli si è trasformata in capitale del fumetto ospitando grandi maestri del fumetto che hanno ruotato anche intorno alla rivista linus: da Igort - attuale direttore della rivista – a Milo Manara, Lorenzo Mattotti, Michele Bernardi, Davide Toffolo…

Ma, “dalla finestra del fumetto” ci si è affacciati nei mondi più diversi: il cinema, la letteratura, la musica, il teatro (ancora Igort con Toni Servillo, i Manetti bros. e la loro reinterpretazione di Diabolik, “Le carte da gioco di Antonio Rezza”, “La famosa invasione degli orsi in Sicilia” di Lorenzo Mattotti che ha dialogato con Sandro Veronesi, sino al rapper Frankie hi-nrg mc che ha dialogato su Paz con Francesca Serafini).

