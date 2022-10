Il 31 ottobre e il 1° novembre al Teatro Storchi di Modena. Un’edizione speciale a 20 anni dalla morte e a 80 dalla nascita per celebrare il grande cantautore sassolese.

In attesa di ufficializzare i grandi artisti che saranno premiati in questa edizione, la Direzione Artistica del Premio Pierangelo Bertoli, composta da Alberto Bertoli e Riccardo Benini, annuncia i primi nomi della giuria che il 1° novembre alle ore 21, presso il Teatro Storchi di Modena, decreterà il vincitore della sezione NUOVI CANTAUTORI.

La giuria sarà composta da: Marino Bartoletti (giornalista, conduttore e autore televisivo), Paolo Giordano (giornalista per "Il Giornale"), Paolo Talanca (critico musicale), John Vignola (giornalista, critico musicale e conduttore radiofonico di Rai Radio 1), Andrea Bonomo (autore di brani di successo come “Fatti avanti amore" e "Dove si balla"), Fio Zanotti (produttore e arrangiatore per artisti quali Adriano Celentano e Anna Oxa), Paola Gallo (giornalista ed esperta musicale) e Bruna Pattacini, moglie di Pierangelo Bertoli.

Questi gli 8 Nuovi Cantautori che si esibiranno durante le serate e si contenderanno il PREMIO PIERANGELO BERTOLI - NUOVI CANTAUTORI (€ 5.000 in denaro): CANDEO (da Milano con il brano “Il Giornale strano” e la cover di Pierangelo Bertoli “Mentre tu”), GANUGI (da Prato con “Pezzo quasi bello” e “Rosso colore”), GUIDO MARIA GRILLO (da Parma con “Chi ci salverà?” e “Spunta la luna dal monte”), LAURA B (da Milano con il brano “Elisa” e la cover “Voglia di libertà”), LORENZO LEPORE (da Roma con “Meglio così” e “I miei pensieri sono tutti lì”), PONENTE (da Palermo con “Nuvoli Bianchi” e “Pescatore”), il duo TAVERNA UMBERTO I (da Enna con “Sarmada2021” e “A muso duro”) e VIMA (da Caltanissetta con “Multiverso” e “Il centro del fiume”).

«In questo anno particolarmente celebrativo stiamo lavorando per rendere omaggio nel migliore dei modi a Pierangelo mettendo in scena due serate indimenticabili - dichiarano Alberto Bertoli e Riccardo Benini - Siamo felici che tanti addetti ai lavori abbiano deciso di essere nella giuria e di unirsi a noi nel festeggiarlo. Inoltre, possiamo anticiparvi che gli altri premi verranno consegnati ad artisti straordinari che sveleremo presto!».

Sempre presso il Teatro Storchi di Modena, la sera del 31 ottobre, si terrà l’evento speciale “Alberto Bertoli canta con Pierangelo”, condotto da Andrea Barbi. Protagonista dello spettacolo sarà Alberto Bertoli che duetterà virtualmente con il padre Pierangelo per presentare in anteprima la compilation di prossima uscita contenente i 17 grandi successi del repertorio del celebre cantautore, per l’occasione reinterpretati a due voci.

Durante la serata, saliranno sul palco anche gli 8 finalisti della sezione NUOVI CANTAUTORI. Sarà assegnata la Targa Michele Merlo, che consiste in un premio in denaro di € 1.000 e verrà conferita per il miglior testo. Il vincitore renderà omaggio a Michele Merlo interpretando il suo brano “Tutto per me”.

I nuovi cantautori e Alberto Bertoli saranno accompagnati dalla band composta dai musicisti di Pierangelo Bertoli che vede Marco Dieci al pianoforte e chitarra, Moreno Bartolacelli alle tastiere, Guido Pelati alle chitarre, Gigi Cervi al basso, Marco Bolgiani alla batteria e dalla voce di Monica Guidetti per i cori.

Il Premio Pierangelo Bertoli è indetto dalla Associazione Culturale Montecristo, con il sostegno della famiglia Bertoli e con il patrocinio di Regione Emilia-Romagna, Comune di Modena, Comune di Sassuolo, con la collaborazione di BPER Banca, SIAE (Società Italiana Autori ed Editori), Assoservizi Group, Cersaie, Ceramics of Italy, A Zeta Gomma, Cantine Riunite Civ, BMG, Arci Nazionale Circuito Musicale, Arci Modena coordinata da Mirco Pedretti.

