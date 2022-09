Puliamo Castano

Insieme per un territorio che sia più pulito e bello. Domenica 2 ottobre anche Castano sarà protagonista dell’iniziativa 'Puliamo il Mondo'.

Insieme per un territorio che sia più pulito e bello. Domenica 2 ottobre anche Castano sarà protagonista dell’iniziativa 'Puliamo il Mondo'. Il ritrovo, allora, è alle 10 in Villa Rusconi e da qui, poi, ci sposterà in diverse zone della città per le attività, appunto, di pulizia e raccolta (il materiale verrà fornito direttamente sul posto). E al termine, spazio alla presentazione dei dati sulla qualità dell’aria a Castano (a cura di Wiseair) e al rinfresco.

