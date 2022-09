'Eventi in Jazz' al via con Tullio De Piscopo

Eventi in Jazz 2022 prenderà il via sabato 1 ottobre alle 21 al teatro Sociale di Busto Arsizio con un concerto di Tullio De Piscopo, Dado Moroni e Rosario Bonaccorso, il trio più rappresentativo del jazz italiano di ieri, oggi e domani.

Eventi in Jazz 2022 prenderà il via sabato 1 ottobre alle 21 al teatro Sociale di Busto Arsizio con un concerto di Tullio De Piscopo, Dado Moroni e Rosario Bonaccorso, il trio più rappresentativo del jazz italiano di ieri, oggi e domani. Tullio De Piscopo, ormai di casa a Busto Arsizio, è una vera leggenda della batteria: notissimo anche per i successi nell'ambito della musica pop, vanta una serie infinita di collaborazioni con i più grandi del jazz. Dado Moroni, unanimemente riconosciuto come uno dei migliori pianisti jazz viventi, è adorato da tutti i grandi jazzisti che hanno suonato con lui. Fu proprio De Piscopo ad accompagnare alla batteria Dado nella registrazione del suo primo disco. Rosario Bonaccorso, contrabbassista che ha collaborato con il gotha del jazz nazionale e internazionale, con Dado ha costituito un sodalizio sin dalla tenera età. Insomma quasi un ritorno alle origini dopo tre carriere luminose. In una frase: il jazz italiano ai massimi livelli. Durante la serata non mancheranno brani omaggio a Pino Daniele, classici del jazz e brani che si rifanno ai luoghi natali dei tre artisti. Luoghi e storie che confluiscono in una musica, il jazz, che fin dalle origini è un genere ibrido, capace di accogliere e fondere esperienze diverse. Il biglietto d’ingresso è di 10 euro (gratuito per gli under 26). E’ possibile acquistare il biglietto su ciaotickets (www.ciaotickets.com/categoria/jazz) oppure la sera stessa del concerto presso il botteghino del teatro. E’ possibile anche acquistare un abbonamento a tutti i 7 concerti della rassegna a 45 euro, inviando una mail a management [at] abeatrecords [dot] com.

