Quattro lezioni teoriche e una pratica: corso di scacchi con il circolo scacchistico 'Cavalli & Segugi'. Gli appuntamenti, allora, sono venerdì 7, 14, 21 e 28 ottobre, dalle 18.45 alle 19.45 presso la sede sociale a Palazzo Fagnani Arese (piazza Libertà a Robecchetto). Quindi, il 4 novembre, spazio al torneo rapid. Per informazioni Raul (333/2952389) oppure info [at] cavalliesegugi [dot] com. Quota di iscrizione: 10 euro a partecipante (promo famiglia - adulti + bambini - contattare il referente).

