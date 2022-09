Il dottor Locati e le malattie vascolari

L'esame ecodoppler delle carotidi sarà eseguito gratuitamente su Cittadini di Vanzaghello di età compresa 60-80 anni. La sera di venerdì 30 settembre una serata di presentazione della campagna.

La prevenzione è la miglior cura, perchè permette di anticipare situazioni delicate e rischiose, intervenendo per tempo su alcune tipologie di malattie. Lo sa bene il dottor Piermarco Locati, storico medico vascolare dell'Ospedale di Legnano.

"Abbiamo terminato a giugno la campagna di prevenzione dell'Ictus a Magenta - ci spiega - riprende ora nel Comune di Vanzaghello. L'esame ecodoppler delle carotidi è eseguito gratuitamente su Cittadini di Vanzaghello di età compresa 60-80 anni.

L'Associazione ADIVA, che presiedo, ha eseguito oltre 24.000 esami ecodoppler delle carotidi da quando è stata fondata nel 2004 su cittadini dei Comuni dell'Altomilanese

Si ringrazia in particolare la Fondazione Ticino-Olona ed il Lions Club Legnano-Host per il contributo fondamentale alla realizzazione".

Venerdì 30 alle ore 21, presso la sala consiliare del Comune di Vanzaghello, ci sarà la serata pubblica di presentazione dello screening e di prevenzione delle Malattie Vascolari.

Un appuntamento particolarmente importante perchè una visita... può davvero allungare la vita.

