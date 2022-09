'Net Economy': post diploma

All'Istituto 'Torno' di Castano Primo sono ancora aperte le iscrizioni al corso post diploma 'Net Economy: Risk management ed Internazionalizzazione d'Impresa', uno dei tre itinerari formativi biennali attivati dalla Fondazione ITS Academy Leading Generation.

All'Istituto 'Torno' di Castano Primo sono ancora aperte le iscrizioni al corso post diploma 'Net Economy: Risk management ed Internazionalizzazione d'Impresa', uno dei tre itinerari formativi biennali attivati dalla Fondazione ITS Academy Leading Generation, di cui il 'Torno' è socio dal 2021. LGA è una scuola di alta specializzazione tecnica post diploma autorizzata da Regione Lombardia e che, in rete con Aziende leader nei rispettivi settori, investe sui giovani perchè possano autorevolmente inserisi fin da subito nel mondo del lavoro. Obiettivo del corso che avrà inizio presso la sede del “Torno” nel prossimo mese di ottobre è la formazione di un profilo manageriale in grado di attivare le tecniche del benchmark, ossia la ricerca delle tendenze e delle potenzialità offerte dai nuovi media digitali. Perchè scegliere Net Economy? Lo abbiamo chiesto a uno dei docenti, il professor Fabrizio Pastori, Dottore commercialista. "Oltre il 50% delle imprese in Italia – afferma - chiude nei primi cinque anni di attività. E' un fenomeno che, purtroppo, verifichiamo costantemente nel nostro studio professionale: costituiamo aziende che si estinguono nell'arco del quinquennio, mentre, dall'altra parte, alcuni dei nostri clienti “storici” hanno già vissuto un passaggio generazionale, di padre in figlio, e continuano a crescere e a prosperare. Ci si chiamo chiesti: è solo questione di fortuna? Chiaramente no. Abbiamo notato che le imprese di successo, destinate a perdurare, hanno in comune tre caratteristiche: controllano costantemente “i numeri” della loro azienda, in particolare il fatturato, l'utile e la liquidità; hanno competenze di marketing; sono molto attente all'innovazione. Analisi dei numeri, digital e marketing sono, dunque, i tre elementi che “fanno la differenza”. E sono proprio i tre elementi sui quali abbiamo puntato l'attenzione in questo corso". Finanziato dal Fondo Sociale Europeo, dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, dal Ministero dell'Istruzione e dalla Regione Lombardia, il corso prevede una durata complessiva di 1000 ore, da ottobre 2022 a luglio 2023, così articolate: 600 ore di formazione (aula e laboratorio) e 400 ore di tirocinio in azienda. I corsisti che avranno frequentato almeno il 75% del monte ore complessivo e superato l'esame finale potranno acquisire il titolo di Specializzazione Tecnica Superiore, equiparato ai primi due anni di una laurea triennale. A tenere le lezioni in orario pomeridiano, dalle 14 alle 17, saranno docenti, professionisti ed imprenditori altamente qualificati. Per saperne di più circa il piano di studi del corso e le altre opportunità di formazione post diploma offerte da LGA si invita ad esplorare il sito della Fondazione: www.lga-its.eu.

