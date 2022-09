Elementari e Medie: quando si dice "A scuola di sport". Fino al 4 ottobre, infatti, nei due plessi di Castano ecco la 'Settimana Europea dello Sport'.

Elementari e Medie: quando si dice... "A scuola di sport". E mai come stavolta frase fu più indovinata. Sì, perché con oggi (27 settembre) ha preso il via all'istituto comprensivo 'Falcone e Borsellino' di Castano la 'Settimana Europea dello Sport' (iniziativa lanciata nel 2015 dalla Commissione Europea con l'hashtag #BeActive che si tiene ogni anno nella ultima settimana di settembre, con l’obiettivo di promuovere il benessere psico-fisico tramite lo sport e gli stili di vita sani; con Aces Europe è Partner Ufficiale). Fino al 4 ottobre, allora, nei plessi di via Giolitti e di via Acerbi ecco che si alterneranno diverse associazioni sportive cittadine con una serie di attività per gli studenti. Più precisamente, protagoniste sono e saranno l’Asd Amici dello Sport, l'Asd Arca Sporting Club, l'associazione Nosea, l'Asd Mastini Basket e l’Asd Polisportiva Castanese.

