L'archivio storico del Comune è online

L’archivio storico del Comune di Legnano è online. Sul sito è consultabile l’indice di tutti i documenti in possesso dell’ente dal 1618 al 1980.

Da un documento di vendita datato 30 aprile 1618 all’incarico per il primo riordino dell’Archivio comunale assegnato a Luigi Silva nel 1919, dalla “Regia patente di concessione del titolo di Città” del 1924 agli atti, su scuole e formazione professionale, delle ultime settimane del 1980, che rappresentano il confine della documentazione classificata come archivio storico. Sono chiusi in questi oltre 350 anni i 20 mila 548 documenti in possesso del Comune di Legnano e che l’Ufficio Protocollo e Archivio ha provveduto a ordinare in un indice, creato e messo on line sul sito comunale all’indirizzo https://archivio.legnano.org/ raggiungibile cliccando sul banner in home page. La pubblicazione dell’indice è una precisa scelta dell’Amministrazione comunale e rappresenta il primo passo per la valorizzazione dell’archivio, definito dall’articolo 10 del Dlgs 42/2004 “bene culturale”. Il lavoro per la creazione dell’indice on line dell’archivio storico cittadino permetterà a studiosi e ricercatori di individuare comodamente sul sito i documenti e di richiederne la consultazione all’ufficio, mentre, in precedenza, era necessario scorrere gli inventari cartacei. L’indice on line, oltre che essere il primo risultato evidente del lavoro che il Comune sta conducendo per la valorizzazione dell’archivio storico, rappresenta anche la condizione imprescindibile per collegarsi con gli altri archivi, parrocchiali o scolastici, presenti a Legnano nell’ipotesi di dare vita a una rete archivistica cittadina. Molto recentemente, nello scorso mese di luglio, l’amministrazione ha partecipato a una manifestazione di interesse della Regione Lombardia per la digitalizzazione dei disegni e degli atti amministrativi del settore Opere pubbliche, dei numeri della rivista “Legnano”, ossia del giornalino comunale, del fondo fotografico utilizzato per corredare con immagini il notiziario del Comune e della documentazione dell’asilo infantile di via Gilardelli. La manifestazione di interesse, il cui esito è atteso nei primi mesi del 2023, è a valere sulle risorse del PNRR, ma non assegnerà finanziamenti ai Comuni; sarà, infatti, messo a disposizione delle realtà finanziate personale qualificato per svolgere il lavoro. Nel 2021, invece, il Comune aveva presentato alla Soprintendenza un progetto di riordino complessivo delle pratiche edilizie e delle opere pubbliche presenti in Archivio dall’inizio del Novecento ai giorni nostri; lavoro per cui l’amministrazione procederà basandosi su risorse interne e primo passo per perseguire l’obiettivo del riordino complessivo del bene.

Da ricordare che la documentazione più recente in possesso del Comune è classificata, rispettivamente, come archivio di deposito, dal 1980 al 2012, e come archivio corrente dal 2012 a oggi.

