'Musica in Quota': live della Banda Osiris

Musica in Quota conferma anche per il 2022 un eccezionale prolungamento di stagione: terminati gli appuntamenti della sua sedicesima edizione, infatti, il Festival ha deciso di offrire al suo pubblico un evento straordinario per chiudere la stagione.

Musica in Quota conferma anche per il 2022 un eccezionale prolungamento di stagione: terminati gli appuntamenti della sua sedicesima edizione, infatti, il Festival ha deciso di offrire al suo pubblico un evento straordinario per chiudere la stagione. Il concerto è in programma domenica 9 ottobre, con protagonisti d'eccezione e un'ambientazione incantevole: sarà infatti l'Alpe Blitz, balcone naturale affacciato sulla Valle Vigezzo, ad ospitare l'esibizione della Banda Osiris, in programma alle 11.30. È un live speciale ambientato in un luogo unico, nella valle ossolana che offre forse lo spettacolo più affascinante nel cuore della stagione autunnale: balzata agli onori della cronaca grazie al successo del Treno del Foliage (che partirà proprio il fine settimana successivo), la Val Vigezzo offre in autunno colori e sfumature di straordinaria bellezza. Sarà dunque cornice ambientale di pregio quella che accompagnerà l'esibizione di una delle band più amate del panorama musicale italiano. Il concerto “Le dolenti note – Il mestiere del musicista: se lo conosci lo eviti” è gratuito e la sede sarà raggiungibile a piedi, lungo un percorso che permetterà di ammirare le sfumature dei primi colori autunnali. Dopo essersi addentrata in modo irriverente nei meandri del complesso universo delle sette note, aver abbattuto i rigidi accademismi e le barriere dei generi musicali, intrecciando, tagliando e cucendo musica classica e leggera, jazz e rock, il furore dissacratore della Banda Osiris si concentra, in questo nuovo spettacolo, sul mestiere stesso di musicista. Prendendo spunto dall’omonimo libro, la Banda Osiris trasforma le pagine scritte in un viaggio musical-teatrale ai confini della realtà. Con l’abilità mimica, strumentale e canora che li contraddistingue, i quattro protagonisti si divertono con ironia a elargire provocatori consigli: dal perché è meglio evitare di diventare musicisti a come dissuadere i bambini ad avvicinarsi alla musica, da quali siano gli strumenti musicali da non suonare a come eliminare i musicisti più insopportabili. Attraverso musica composta e scomposta, musica da camera e da balcone, Beatles e Vasco Rossi, la Banda Osiris tratteggia il ritratto impietoso della figura del musicista: presuntuoso, permaloso, sfortunato, odiato, e, raramente, amato.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!