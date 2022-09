Gli 'American Days'

Si tratta di un raduno di american cars e american bikes, Harley&Chopper, Volkswagen air cooled e anche vespe d’epoca. A fare da contorno alle sfilate di questi mezzi da sogno ci saranno street food, proposte gastronomiche tipiche e musica dal vivo.

Una tradizione che, ormai, si ripete da qualche anno, verso la fine di settembre: Marcallo è pronta ad ospitare l’American Day, arrivato alla quindicesima edizione. Questo evento all’insegna di musica, motori, cibo (e non solo), si svolgerà nell’accogliente Parco Ghiotti di Via Vitali dal 23 al 25 settembre. L’evento, dedicato alla cultura del custom, è storicamente organizzato dai proprietari dello Unic Bikers Bar, con sede a Vanzago.

Ma in cosa consiste precisamente? Si tratta di un raduno di american cars e american bikes, Harley&Chopper, Volkswagen air cooled e anche vespe d’epoca. A fare da contorno alle sfilate di questi mezzi da sogno ci saranno street food, proposte gastronomiche tipiche e musica dal vivo: nel corso dei tre giorni, infatti, tutti le famiglie avranno la possibilità di rimanere ancor di più estasiati e divertiti, grazie a spettacoli di burlesque, esibizioni con le fiamme, pole dance, diverse Live band, Dj set e, per finire, cars&bikes show a cura dei migliori esperti del settore.

E se pensate che le novità siano finite qui, vi sbagliate di grosso: nel corso dei 3 giorni, Parco Ghiotti ospiterà anche un’area con Barber shop, area artisti, Tattoo e stand a tema, in cui sarà possibile acquistare il merchandising Unic, caratterizzato da una importante iniziativa. Il ricavato di quest’ultima attività, difatti, verrà destinato in beneficenza per sostenere l’iniziativa della associazione Onlus Occhi Azzurri, che sta cercando di costruire il primo centro ricreativo e riabilitativo per diversamente abili con malattie degenerative. Il proprio contributo può essere dato sia donando una somma a piacimento che acquistando il calendario o i prodotti ufficiali marchiati Unic.

Non solo divertimento e spensieratezza, ma anche solidarietà e consapevolezza di fare del bene anche in momenti di svago, legati alla propria passione.

