'Vivere per dono': a Milano il Festival della Missione

Lunedì 19 settembre presso la Basilica di San Lorenzo a Milano, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del Festival della Missione in calendario dal 29 settembre al 2 ottobre. Una quattro giorni di preghiera, testimonianze, esperienze ed eventi tutti incentrati sul tema ‘Vivere per dono’ fulcro e perno portante di tutto l’evento. Giunto alla sua seconda edizione, dopo la prima svoltasi a Brescia nel 2017, il Festival è promosso da CIMI (Conferenza degli Istituti Missionari in Italia) e Fondazione Missio in collaborazione con l’Arcidiocesi di Milano. La presentazione dell’evento alla stampa si è aperta con le parole del parroco di San Lorenzo che ha regalato ai presenti uno sguardo sul valore storico e culturale del luogo, appunto San Lorenzo, dove si svolgerà l’evento. Hanno poi preso la parola don Giuseppe Pizzoli – direttore dell’ufficio nazionale per la Cooperazione missionaria tra le Chiese e della Fondazione Missio – che ha sottolineato l’obiettivo centrale dell’evento: portare la missione in mezzo alle genti; e successivamente padre Fabio Motta -rappresentante del CIMI e missionario del Pime – che ha prima ricordato la missione di CIMI, nata 50 anni fa con lo scopo di unire le forze missionarie italiane per poi concentrarsi sull’evento: “...con questo Festival vogliamo condividere ‘il dono’. L’obiettivo sarà quello di metterci in dialogo a 360 gradi, creare un movimento di forze che siano in grado di fare rete”.

La parola è poi passata alla giornalista di Avvenire e direttrice artistica del Festival Lucia Capuzzi che ha illustrato il programma dettagliato delle giornate che prevede oltre 100 ospiti, italiani e internazionali, che interverranno nei 29 eventi. Sono circa 30mila le personae attese a Milano per vivere questi intensi giorni di missione, 200 i volontari coinvolti e oltre 20 le strutture religiose per l’accoglienza. Tra le location scelte, oltre alle Colonne di San Lorenzo, ci saranno San Vittore, l’Università Cattolica del Sacro Cuore, il Duomo, la Basilica di Sant’Eustorgio, Palazzo Lombardia, Museo diocesano e la Chiesa di San Giorgio. Parallelo al programma principale, ci saranno gli eventi di ‘Festival è anche’: aperitivi missionari, incontri culturali, film, percorsi artistici e visite guidate, laboratori per bambini e anche diversi tornei sportivi.

Tutte le informazioni e gli aggiornamenti su www.festivaldellamissione.it

