Walter Baroli e Paolo Berra trionfano nella Regata Storica

Una tretasettesima edizione di colpi di scena e grandi performance, quella della Regata Storica disputata dai Vogatori di Bernate Ticino domenica 12 settembre 2022 in occasione della festa popolare.

Una tretasettesima edizione di colpi di scena e grandi performance, quella della Regata Storica disputata dai Vogatori di Bernate Ticino domenica 12 settembre 2022 in occasione della festa popolare. Un evento che da sempre attira sulle rive del Naviglio centinaia di persone per assistere ad una manifestazione sportiva unica nel suo genere. Dieci gli equipaggi in gara, nove dotati di barche di legno e una sola coppia a seguire con la barca di ferro. Le batterie di qualifica, disputate domenica 5 settembre con una discesa singola a cronometro, hanno visto la coppia Baroli-Berra in pole con il miglior tempo. Complice il sole splendente, la giornata di domenica 12 si è rivelata scenario di gara perfetto, con gli equipaggi allineati pochi minuti prima del ‘via’ alla linea di partenza alcuni metri dopo il ponte di Castelletto. Pochi attimi e le imbarcazioni, remi in acqua, iniziano la loro corsa verso il podio. Circa tre chilometri di tragitto in cui le coppie Berra-Garavaglia, Zarinelli- Porta, Baroli-Berra e dei fratelli Cogliati si sono date battaglia senza remore – e con qualche scontro decisivo – senza risparmiarsi neanche un metro d’acqua in corsa verso il traguardo. Ma da circa metà gara l’equipaggio di Walter Baroli e Paolo Berra passa in testa alla corsa lasciando dietro di se diversi metri di distacco dal resto del gruppo. Final Rush senza rivali per la coppia che con la ‘Carpegna’ , imbarcazione di legno tra le più performanti in gara costruita dalle sapienti mani di un artigiano locale, taglia il traguardo del ponte aggiudicandosi la vittoria. Una prima posizione sudata e attesa da diversi anni, anche dal pubblico presente che li ha accolti nel tratto finale con una vera torcida!

(foto di Fabio Cerioli)

