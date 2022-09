Il cordoglio per don Piero

Il sindaco di Legnano Lorenzo Radice e tutta la giunta comunale esprimono il loro cordoglio per la scomparsa di don Piero Re, un sacerdote che si è speso tanto, sul piano spirituale, nella comunità di San Domenico e nella città. Sarà certamente ricordato come figura di pastore particolarmente attento alle famiglie, alle persone anziane e agli “ultimi”.

