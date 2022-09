Concerto degli agenti di Polizia

Sabato 24 settembre alle 21 al Teatro Fratello Sole andrà in scena un concerto particolare: protagonista sarà il coro 'Light Blue Singers', formato da agenti di Polizia penitenziaria del carcere di Busto Arsizio.

Sabato 24 settembre alle 21 al Teatro Fratello Sole andrà in scena un concerto particolare: protagonista sarà il coro 'Light Blue Singers', formato da agenti di Polizia penitenziaria del carcere di Busto Arsizio, provenienti da tutti i ruoli e qualifiche del Corpo di Polizia penitenziaria. Insieme ai poliziotti, si esibirà l’ensemble della Cooperativa AllegroModerato, centro di formazione musicale per disabili di Milano.

In programma canti tradizionali americani ed ebraici e brani gospel: l’ingresso è gratuito e sarà possibile fare un’ offerta libera. Un’occasione per il Corpo di polizia penitenziaria di farsi conoscere e di far capire l’importanza e la delicatezza del ruolo che gli agenti svolgono all’interno del carcere.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!