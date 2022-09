Fitness in acqua e agonismo

Insieme ai corsi di nuoto sono ricominciate anche le attività di fitness in acqua che la SSD Games Sport ormai da anni propone nella piscina di Cuggiono.

Insieme ai corsi di nuoto sono ricominciate anche le attività di fitness in acqua che la SSD Games Sport ormai da anni propone nella piscina di Cuggiono. Corsi di ginnastica in acqua, aquaBike, waterfitness, ecc... che possono essere un’alternativa a chi vuole mantenersi in forma, sfruttando i benefici dell’acqua, ma non ama nuotare. Corsi dedicati agli adulti, dai 14 anni in su, che diventano anche un momento di aggregazione come confermato da un attivo gruppo di clienti che a luglio scorso hanno proposto ai loro istruttori la realizzazione di una serata speciale. Le “Triatlete” hanno voluto condensare in un’unica lezione tre discipline svolte durante l’anno per una serata fatta di sport e di piacere dove al divertimento durante la prestazione atletica è seguito quello della gola con una pizzata e numerose torte per finire in dolcezza un anno di attività. Un’idea nata per scherzo che però ha trovato terreno fertile negli Istruttori Cecilia e Rossano e che sicuramente avrà un seguito anche in questa stagione.

Partita anche gli allenamenti delle Squadre Agonistiche di Nuoto e Nuoto Sincronizzato che dopo gli ottimi risultati della stagione passata porteranno i nostri Atleti ad un ulteriore miglioramento. Per maggiori informazioni potete visitare il sito https://www.gamesafg.it/.

