Asm: certificazione ambientale ISO 14001:2015

Asm, l’Azienda speciale multiservizi partecipata da 11 Comuni del Magentino, ha conseguito la certificazione ISO 14001:2015, importante riconoscimento dell’elevato standard raggiunto da Asm nei sistemi di gestione ambientale. In seguito al conseguimento della certificazione, il sistema di gestione ambientale di Asm è quindi ufficialmente conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2015 per la raccolta e il trasporto di rifiuti urbani, lo spazzamento stradale la gestione delle piattaforme di raccolta differenziata dei rifiuti, la progettazione, installazione, esercizio e manutenzione di impianti termici, la manutenzione di impianti di condizionamento le pulizie stabili, la gestione e manutenzione del verde e la gestione dei servizi cimiteriali. L’amministratore delegato e vicepresidente di Asm, Andrea Zanardi, ha dichiarato: “Si tratta di un riconoscimento importante per Asm: è soprattutto il segnale di una attenzione sempre maggiore ai temi della qualità del servizio e della ricerca della efficienza”.

