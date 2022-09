Santa Gianna: musica e annullo filatelico

L’Associazione Santa Gianna Beretta Molla omaggia i 100 anni della nascita della santa con un pomeriggio di musica e annullo filatelico.

L’Associazione Santa Gianna Beretta Molla omaggia i 100 anni della nascita della santa con un pomeriggio di musica e annullo filatelico. Martedì 4 ottobre si svolgerà presso piazza Formenti di Magenta (in caso di maltempo presso le sale di Casa Giacobbe) un evento mirato a coinvolgere tutta la popolazione; si comincia alle ore 15 con una serie di esibizioni degli studenti delle classi della sezione musicale del Liceo Quasimodo di Magenta. Nel contempo aprirà in banchetto per l’annullo filatelico di Poste Italiane con cartoline e libri in occasione del centenario dalla nascita di santa Gianna. Alle 17 la saliranno sul palco il soprano Sara Galli e il compositore e paroliere Walter Bassani. Non mancheranno i momenti istituzionali con i saluti delle autorità magentine e di Poste Italiane. E poiché santa Gianna amava tanto la musica (come il teatro e il ballo), la chiusura sarà sempre affidata ad artisti di qualità impegnati in brani popolari.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!